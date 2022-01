Serie A, Salernitana venduta e salva: Iervolino nuovo proprietario

La Salernitana concluderà regolarmente il campionato di Serie A. La società è stata ceduta proprio il 31 dicembre a Danilo Iervolino. Il punto

La proroga concessa dalla F.I.G.C. scadrà il 14 febbraio . Ma, molto probabilmente, dopo la visione di tutti i documenti bancari e contabili già nei prossimi giorni ci sarà l’atto notarile che permetterà a Iervolino di avere la piena disponibilità della Salernitana. Anche per iniziare a pianificare le prime operazioni per rinforzare la squadra nel calciomercato di gennaio.

"Farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A - ha detto Iervolino -. È con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni. Per la città e per la sua straordinaria tifoseria. È con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata".