Serie A – Salernitana-Empoli 2-4, primo gol azzurro di Cutrone / News

E' terminata da pochi minuti la sfida tra Salernitana ed Empoli, valida per la 9^ giornata di Serie A. Primo gol azzurro di Cutrone

E' terminata da pochi minuti la sfida tra Salernitana ed Empoli, valida per la 9^ giornata di Serie A. Un primo tempo in cui l'Empoli ha praticamente passeggiato sullo stadio 'Arechi'. Ci ha pensato Andrea Pinamonti a sbloccare il match dopo solo due minuti. Al minuto 11' è arrivato il raddoppio firmato Patrick Cutrone: l'ex Milan ha messo a segno la prima rete con la maglia azzurra dopo 8 presenze. Un autogol di Strandberg e un rigore di Pinamonti hanno permesso agli uomini di Aurelio Andreazzoli di finire 4-0 il primo tempo. I padroni di casa hanno accennato una reazione nella ripresa segnando due gol, prima con Ranieri, poi con un autogol di Ismajli. Ma, ovviamente, non è bastato. Finisce così. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>