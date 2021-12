Serie A, Roma-Spezia 2-0: i giallorossi agganciano la Juventus / News

Termina con la vittoria della Roma la 17^ giornata di Serie A. I giallorossi archiviano la pratica Spezia con i gol di Smalling e Ibanez

Si conclude con la vittoria della Roma la 17^ giornata di Serie A. Nel 'Monday Night' gli uomini di José Mourinho vincono per 2-0 contro lo Spezia grazie ai gol di due difensori centrali. Chris Smalling e Roger Ibanez sono stati bravissimi a correggere di testa i calci d'angolo nati dal piede di Jordan Veretout. Da sottolineare nel finale anche l'espulsione di Felix Afena-Gyan che, già ammonito, porta avanti una palla con la mano prima di spedirla in porta. Gol ovviamente annullato e rosso per il giovane talento. Questo risultato permette ai giallorossi di agganciare la Juventus al sesto posto in classifica.