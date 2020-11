Serie A – Roma, Dzeko positivo al coronavirus: il post del bosniaco | News

Ultime notizie Serie A News: Dzeko positivo al coronavirus

SERIE A NEWS – Tegola in casa Roma. Edin Dzeko è positivo al coronavirus. Lo stesso attaccante, attraverso il proprio ufficiale Instagram, ha comunicato il risultato dell’ultimo tampone effettuato. Ecco cosa ha scritto: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica”. Intanto Milan e Inter presentano il progetto stadio: ecco il comunicato. VAI ALLA NOTIZIA>>>