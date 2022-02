Serie A, da marzo riapertura degli stadi al 75% della loro capienza | News

Il Ministero della Salute e il sottosegretariato allo Sport comunicano che da marzo sarà possibile riempire il 75% della capienza degli stadi

Novità in arrivo per quanto riguarda la riapertura degli stadi in Serie A. Secondo quanto riferisce l''ANSA', da marzo gli impianti sportivi saranno aperti al 75% della loro capienza, in attesa di vedere l'evolversi del quadro epidemiologico. L'obiettivo, come dichiarato da Valentina Vezzali, è quello di ritornare alla totale riapertura degli impianti. "L'aumento del limite delle capienze e l'avvio di un percorso graduale che ci permetterà di tornare quanto prima al 100% è un obiettivo al quale ho lavorato da tempo", ha dichiarato la Sottosegretaria dello Sport. Nel corso di questa serata, è stata resa pubblica la decisione presa dal Ministero della Salute congiuntamente al sottosegretariato dello Sport: "Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all'aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il trend di calo". Milan, le top news di oggi: rinnovo fatto, esclusiva Serafini.