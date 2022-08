Serie A, Repubblica: “Il fuorigioco cambia, sorridono i difensori”

"Il fuorigioco cambia, sorridono i difensori": titola così il quotidiano Repubblica, che spiega le novità previste in Serie A. Da questa stagione la semplice deviazione della palla da parte di un difensore non rimetterà in gioco l’attaccante. Una "salvezza" per i reparti arretrati, spesso beffati per via di uno svarione o di una svirgolata. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.