Serie A, quanto spendi per gli agenti? La classifica | Calcio News

La FIGC ha pubblicato la spesa della Serie A relativa al compenso dei procuratori sportivi per l'anno 2020. Ecco la classifica

Novità per la Serie A. LA FIGC ha pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2020. L'articolo, pubblicato dal portale calcioefinanza.it, mette in evidenza dunque le spese delle società per i procuratore sportivi, professionisti che in alcuni casi vengono criticati per i compensi che ricevono. In realtà, nel 2020, le squadre di Serie A hanno versato ai procuratori nettamente di meno rispetto al 2019. 138 milioni di euro (media di 6,9 milioni a squadra) contro i 187 milioni del 2019. Un calo dunque del circa 26%. Ecco la classifica squadra per squadra.