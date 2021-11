Serie A, Politano positivo al coronavirus: il comunicato del Napoli

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è risultato positivo al coronavirus: ecco il comunicato ufficiale de club partenopeo

Brutta notizia per il Napoli. Matteo Politano, l'esterno offensivo titolare di Spalletti, è risultato positivo al coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del club partenopeo:" "La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano". A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.