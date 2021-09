Serie A, nuova partnership con il colosso ‘EA Electronic Arts’ | News

Nuova partnership tra la Lega Serie A e il colosso californiano 'Electronic Arts'. Ecco il comunicato apparso sul sito della Lega

Enrico Ianuario

(fonte legaseriea.it)

REDWOOD CITY, California e MILANO, Italia - Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Lega Serie A, l'apice della piramide calcistica italiana, annunciano una nuova partnership. L’accordo, che prende il via con EA SPORTS™ FIFA 22, include 14 squadre con licenza esclusiva, inserendo nel gioco le peculiarità che rendono unico il calcio italiano e che caratterizzano ciascuno dei suoi club storici. L'accordo include anche i diritti esclusivi per le attivazioni riguardanti la Serie A, compresa l'integrazione autentica della Serie A in FUT Team of the Week, FUT Serie A Team Of The Season e il nuovo premio EA SPORTS Player of the Month.

“Questo è l'inizio di una nuova entusiasmante partnership con la Lega Serie A che permette ad EA SPORTS di continuare a far crescere l'amore per il calcio a livello globale", ha dichiarato David Jackson, VP of Brand per EA SPORTS FIFA. "Questa collaborazione con Lega Serie A evidenzia ulteriormente il nostro impegno per il calcio italiano. Abbiamo ambizioni in Italia ora e per il futuro e accresceremo la nostra presenza in questo territorio con l'obiettivo di fornire le esperienze di gioco più autentiche e impareggiabili nel calcio.”

EA SPORTS è stata inoltre nominata Title Sponsor e Partner della Supercoppa Italiana che assumerà la denominazione EA SPORTS Supercup a partire dalla stagione 2022-23. I tifosi potranno vedere i contenuti EA SPORTS durante la stagione in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nel campionato di Serie A TIM e sulle sue piattaforme digitali. La partnership fornirà anche la migliore esperienza di gioco della Lega Serie A con la competizione eSports eSerie A TIM, che sarà giocata esclusivamente in EA SPORTS FIFA.

“La collaborazione tra Lega Serie A e EA SPORTS è un'opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri giocatori per gli anni a venire", ha di-chiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. "Come abbiamo già dimostrato con la eSerie A TIM, EA SPORTS è il partner perfetto per noi: condividiamo gli stessi obiettivi e l'impegno a far progredire il gioco del calcio in tutto il mondo.”