Serie A, il Ministero dell’Interno chiede che Milan e Inter giochino il 22 maggio

Il Ministero dell'Interno ha chiesto che le partite Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria vengano disputate domenica 22 maggio: il motivo

Il Ministero dell'Interno avrebbe chiesto che le partite di Milan e Inter dell'ultima giornata di campionato vengano disputate domenica 22 maggio. Lo riporta 'goal.com', il quale riporta come sabato 21 maggio a Milano ci sarà il concerto di 'Radio Italia' in Piazza del Duomo. In quel caso, dunque, chi delle due squadre vincerà lo scudetto potrebbe 'causare' problemi di ordine pubblico.

Ecco il motivo della richiesta avvenuta in via formale, con il Milan che disputerà l'ultima partita di questa Serie A contro il Sassuolo, mentre l'Inter giocherà a 'San Siro' contro la Sampdoria. Sicuramente, a Milano, non mancheranno i grandi appuntamenti in quei due giorni. Milan, le top news di oggi: esclusiva Padovan, Ibra e il suo futuro.