Serie A – Milan, troppi punti in meno rispetto alla scorsa annata: il dato

MILAN NEWS – Dopo i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A che si sono disputati sabato e domenica, tuttomercatoweb.com ha effettuato uno studio relativo all’andamento delle squadre in questa stagione rispetto alla precedente.

Il Milan di Stefano Pioli ha ben dodici punti in meno rispetto alla scorsa annata con Gattuso. Sorprende la Lazio, che ha 18 punti in più, così come il Bologna (16). La Juventus di Maurizio Sarri ha nove punti in meno rispetto alla squadra di Allegri, mentre il Napoli è a -17.

