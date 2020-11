Serie A, Milan in testa anche a Natale? I motivi | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: rossoneri ancora in testa?

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, effettua il punto sulla Serie A, che è andata in pausa con il Milan in testa alla classifica. Secondo quanto scrive dalla rosea, la squadra di Pioli potrebbe ritrovarsi in cima anche durante la sosta natalizia, dunque al termine del prossimo ciclo di partite.

Questo per vari motivi: non ha ancora perso in Serie A, perché Ibrahimovic fa ancora la differenza, perché i rossoneri hanno consapevolezza e il e calendario non è impossibile. Al ritorno dalla sosta ci sarà la dura sfida contro il Napoli, ma se passa indenne questo ostacolo il Milan potrebbe accumulare ulteriore vantaggio in graduatoria fino alla 13 giornata. A quel punto ci sarà la sfida contro il Sassuolo di De Zerbi, attualmente al secondo posto. Intanto Maldini pensa seriamente a Szoboszlai. VAI ALLA NEWS>>>