Serie A, Lazio non in regola con l’indice di liquidità: la situazione

L'introduzione dell'indice di liquiditàa 0,5 mette in difficoltà la Lazio. La società di Claudio Lotito è, ad oggi, l'unica non in regola per la Serie A 2022-2023. A dire il vero ci sono anche altre tre squadre che non hanno l'indice in regola: Bologna, Lecce e Spezia. Ma queste tre società hanno effettuato una ricapitalizzazione, mentre la Lazio attende la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che dovrebbe arrivare giovedì. A riportarlo è il 'Corriere dell Sera'. Entro il 22 giugno va trovata una soluzione, ma in tal senso il presidente Lotito ha rassicurato tutti i tifosi.