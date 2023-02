Serie A, Inter-Milan: dirigerà l’incontro l’arbitro Massa | News

Domenica sera, alle 20.45, andrà in scena allo Stadio di 'San Siro' il derby tra Inter e Milan. Sarà una gara fondamentale per le due squadre, le quali sono in piena lotta per un posto in Champions League. Riguardo questo incontro, l'AIA ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la terna arbitrale della stracittadina. Dirigerà l'incontro l'arbitro Massa della sezione di Imperia, mentre gli assenti saranno Bindoni e Imperiale. Il quarto uomo sarà Sozza, mentre al Var ci sarà l'arbitro Mazzoleni in compagnia dell'Avar Fabbri. Calciomercato Milan – Il presidente dell’Adana: “Bakayoko ha rinunciato”