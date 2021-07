Serie A – Il punto sui vaccini: il 10% dei calciatori non aderisce

In Serie A aumenta la preoccupazione per i giocatori ancora non vaccinati. Per i calciatori non è previsto l'obbligo ed il 10% non aderisce

In Serie A aumenta la preoccupazione per i giocatori ancora non vaccinati. Per la categoria dei calciatori non è previsto l'obbligo ed il 10% non aderisce alla campagna. Il nuovo protocollo FIGC dà indicazioni severe e precise su come limitare e gestire i contagi ma il caso Spezia ha acceso un campanello d'allarme.

Al momento la situazione in Serie A è piuttosto buona. Il 90% dei componenti dei gruppi squadra ha già ricevuto almeno una dose, ma mediamente esistono 2-3 elementi per club ancora non vaccinati. La speranza è di convincere tutti ad aderire alla campagna vaccinale entro l'inizio del prossimo campionato, fissato per il 21 agosto, così da evitare nuovi possibili stop.

Un esempio positivo, in tal senso, è il Milan. Tutti i calciatori rossoneri risultano ad oggi vaccinati. Stesso discorso vale per Fiorentina, Bologna ed Empoli. Il Genoa, per iniziativa autonoma, ha effettuato la prima dose il 9 luglio presso l'ospedale San Martino e a breve farà effettuare a tutti la seconda dose. La Roma non sta pensando solo agli atleti ma a tutti i professionisti che lavorano per il club e nei prossimi giorni vaccinerà anche il personale. A riportarlo è il 'Corriere dello Sport'.