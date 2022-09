Serie A, i risultati dei tre anticipi in programma oggi: tre punti in più in classifica per Empoli, Spezia e Sassuolo.

Nel primo match giocato oggi, l'Empoli batte il Bologna in trasferta per 1-0 grazie alla rete siglata al 75' da Bandinelli. Lo Spezia batte in casa ed in rimonta la Sampdoria per 2-1: al vantaggio doriano di Sabiri all'11', rispondono prima un'autorete di Murillo al 12' e infine Nzola al minuto 72. Nell'ultima sfida in programma, il Sassuolo espugna in extremis il campo del Torino con un goal di Alvarez al 93'. Leggi qui le TOP NEWS di giornata >>>