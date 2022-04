Serie A, i capitani indosseranno una fascia speciale per la pace

In occasione della 31^ giornata di Serie A, i capitani di tutte le squadre avranno una fascia con la scritta "Peace". I dettagli.

La guerra in Ucraina va avanti e la Serie A, insieme ai venti club, si è subito attivata con iniziative a sostegno della popolazione colpita. A partire dalla 31^ giornata di campionato, ovvero quella in corso, tutti i capitani delle varie squadre indosseranno al braccio una fascia molto particolare. Al posto della solita scritta "Capitano", infatti, ci sarà quella "Peace", ovvero "pace" in inglese. Una scelta che si aggiunge a quella di scrivere la stessa parola anche nelle grafiche televisive. Inoltre, tornano in campo i bambini al fianco dei giocatori grazie ai nuovi protocolli. Infine, in occasione di Juventus-Inter, partita di cartello della 31^ giornata, si esibiranno sul campo poco prima della sfida Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, cantando Imagine di John Lennon di fronte alle squadre in campo. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>