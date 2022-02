Serie A, Giudice Sportivo: entrano in diffida Brahim Diaz e Bennacer

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 25° giornata: Brahim Diaz e Ismael, calciatori del Milan, entrano in diffida

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 25° giornata di Serie A. Nessuna squalifica per il Milan in vista della partita di sabato contro la Salernitana, ma entrano in diffida due giocatori rossoneri. Si tratta di BrahimDiaz e di Ismael Bennacer, che dunque al prossimo giallo dovranno fermarsi per un turno. Terza sanzione, invece, per Alessio Romagnoli.