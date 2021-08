Serie A, dopo la sosta sarà possibile assistere alla diretta gol su Dazn

Dopo la sosta si potrà assistere alla tanto desiderata 'diretta gol' sulla piattaforma Dazn, detentrice dei diritti tv della Serie A

Non ha alimentato poche polemiche l'assenza su Dazn di un servizio come quello della 'diretta gol'. Gli appassionati di calcio, e in particolar modo di Serie A, possono star tranquilli. Dopo la sosta delle Nazionali, sarà presente sulla piattaforma streaming questo canale in maniera tale da poter assistere a più incontri di campionato contemporaneamente. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>