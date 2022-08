Serie A, termina l’offerta esclusiva Tim-DAZN: c’è l’accordo con Sky

Terminato l'accordo esclusivo con Tim, DAZN ha raggiunto un'intesa con Sky per una nuova proposta per vedere la prossima Serie A

Questa nuova offerta permetterà di vedere da un unico dispositivo (quello su cui è in funzione Sky Q) tutte e 10 le partite dei vari weekend di Serie A; in ogni caso, essa imporrà comunque di sottoscrivere un doppio abbonamento. Infatti, per disporre dell'integrazione del canale 'Zona DAZN' sulla piattaforma di Sky ci sarà bisogno di abbonarsi ad uno speciale piano di DAZN; quest'ultimo, prevede il pagamento di 5 euro aggiuntivi rispetto al prezzo standard delle varie opzioni disponibili sulla piattaforma che detiene l'esclusiva di ben 7 partite per turno di Serie A.