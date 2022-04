Serie A, le date del campionato 2022-2023: si parte il 14 agosto | News

Il 'CorSport' riporta le date della stagione 2022-2023: si parte il 12 agosto con la Supercoppa Italia, mentre la Serie A inizia il 14

La stagione in corso è quasi arrivata ai titoli di coda, con Milan e Inter che lottano per chiudere al primo posto in Serie A. Per una stagione che termina, ce n'è sempre un'altra che inizia. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato tutte le date chiave del campionato e delle altre competizioni nazionali, oltre che quelle delle tre coppe europee. Si parte il 12 agosto con la finale della Supercoppa Italiana, mentre la stagione terminerà il 10 giugno con la finale della Champions League. Ecco, di seguito, tutte le date.