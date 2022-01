Serie A, convocata d’urgenza assemblea: ipotesi 5.000 spettatori

Fino alla sosta per le Nazionali potrebbe esserci un tetto ai tifosi. Dalle 13:30 i club sono in videoconferenza per decidere.

La situazione in Serie A è di nuovo delicata e oggi è stata convocata d'urgenza una riunione per affrontare l'emergenza Covid che è tornata prepotentemente. Si è riunita oggi l'assemblea dei club di Serie A, come si apprende da una nota diffusa poco fa: "È stata convocata d'urgenza un'assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l'ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse. L'appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione".