Serie A – Confermate le 5 sostituzioni anche nella prossima stagione

La Serie A conferma le cinque sostituzioni anche per la stagione 2021/22. Via libera da parte della FIGC alla richiesta della Lega di poter usufruire dell'emendamento temporaneo concesso dall'IFAB fino al 31 dicembre 2022 relativamente al numero di cambi che le squadre possono effettuare durante le partite. Un'estensione comunque opzionale. La Premier League, ad esempio, ha scelto di tornare alle classiche tre sostituzioni già nella scorsa stagione.