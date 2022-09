Serie A, la classifica dei calciatori più pagati: nessun milanista nella top 10

Chi è il calciatore più pagato della Serie A ? Il noto portale 'Calcio&Finanza' ha stilato una classifica dei calciatori che percepiscono di più nel nostro campionato. Se si guarda da un punto di vista del guadagno netto, in cima alla lista c'è Romelu Lukaku che guadagna 8,5 milioni di euro netti a stagione in nerazzurro. In seconda posizione c'è Paul Pogba , guadagna 8 milioni di euro in bianconero. A chiudere il podio ci pensano i tre juventini Paredes , Rabiot e Vlahovic, che guadagano 7 milioni di euro netti. A questi seguono l'interista Brozovic e i due juventini Bonucci e Szczesny a 6.5 milioni di euro, mentre chiudono la classifica Lautaro Martinez , Alex Sandro e Angel Di Maria con 6 milioni di euro.

Se si passa guardando allo stipendio lordo, è possibile notare come gli sgravi fiscali del Decreto Crescita abbiano un impatto sulla classifica. In questa, infatti, troviamo in prima posizione Dusan Vlahovic con poco meno di 13 milioni di euro, seguito dai suoi due compagni di squadra Bonucci e Szczesny e l'interista Brozovic a 12 milioni. A loro seguono Lukaku, Alex Sandro e Lautaro Martinez con 11.1 milioni di euro. Concludono la classifica Pogba con i suoi 10.4 milioni di euro al lordo, seguito da Calhanoglu, Dzeko, Chiesa, Cuadrado e Bremer a 9.2. In questa classifica non ci sono Paredes, Rabiot e Di Maria. Sui due argentini - riporta 'C&F' - è stato considerata l’applicazione dello sgravio fiscale per il Decreto Crescita, nonostante i due giocatori siano in prestito dal Paris Saint Germain. Se non dovessero restare in bianconero per un’ulteriore stagione oltre a quella 2022/23, il club non godrebbe dell’agevolazione sugli stipendi dei due calciatori.