Serie A, chi ha fatto più punti in classifica nel 2021: Milan in calo

Serie A, la classifica del 2021

Il Milan nel 2021 sta vivendo un calo importante e in classifica il calo della media-punti è lampante. I rossoneri hanno perso ben 3 delle ultime 5 gare di campionato (contro Atalanta, Spezia e Inter). Incredibile se si pensa che in tutto lo scorso anno il Milan perse solamente contro Inter e Genoa. La classifica del 2021 vede in testa la Lazio con 22 punti in 9 partite, seguita a ruota dalla Juventus con 21. Staccati di una lunghezza ci sono Inter e Atalanta, mentre a 17 punti si piazza la Roma.

Il sorprendente Genoa di Ballardini si piazza al 6^ posto con 16 punti, mentre il Milan è solamente in settima posizione con 15 punti in compagnia del Napoli. I rossoneri non hanno mai pareggiato nel nuovo anno in Serie A: cinque vittorie e quattro sconfitte. Sarà necessario alzare la testa al più presto a partire dalla trasferta di Roma in programma domenica sera.