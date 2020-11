Serie A, che sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo. Chi è il più forte? | News

Ultime Notizie Milan News: la sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulla bellissima sfida in Serie A tra Zlatan Ibrahimovic del Milan e Cristiano Ronaldo della Juventus. La doppietta del portoghese contro il Cagliari ha consentito a Pirlo di lavorare con maggiore serenità, mentre quella di Ibrahimovic ha permesso alla squadra rossonera di vincere al San Paolo dopo 10 anni.

Come scrive la rosea: “Ronaldo e Ibrahimovic si rincorrono, come Achille e Ettore attorno alle mura di Troia”. Effettivamente è cosi, visto che in questo momento lo svedese è capocannoniere della Serie A con 10 gol, ma il portoghese insegue a quota 8. Due uomini e due giocatori completamente diversi, ma entrambi hanno lo stesso obiettivo: vincere.

Come detto, le differenze in campo tra i due sono evidenti. Cristiano Ronaldo è collegato alla squadra, ma fino a un certo punto, nel senso che ha i suoi movimenti codificati accentrandosi da sinistra e li ripete. Lo farebbe alla Juventus così come in altre squadre. Ibrahimovic, invece è completamente dentro la squadra: arretra per servire il compagno, difende, costruisce il gioco. Insomma, un repertorio incredibile che rende Zlatan davvero insostituibile. Rafael Leao o Ante Rebic possono prendere il suo posto, ma la squadra senza di lui cambia completamente faccia.

Al di là comunque di chi sia più forte e più importante, c’è dato incontestabile. Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo stanno ancora una volta spingendo le proprie squadre verso obiettivo importanti. Se ci aggiungiamo anche Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, si capisce come questa in corso sia una grande Serie A. Chi la spunterà a maggio? Staremo vedere. Calciomercato Milan, difensore in arrivo: Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>