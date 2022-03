Serie A, Casini: “Son solo dello Stato e non sono incandidabile”

Casini, candidato al ruolo di presidente della Serie A, ha parlato della situazione, analizzando la propria posizione. Le sue parole.

Ne ha parlato proprio Casini ai microfoni del CorSport: "Si cambiano le regole del gioco. Avremmo dovuto essere in tre e invece sono da solo, come cambiare le regole del gioco in corsa. Non mi tiro indietro. Non c'è conflitto d'interessi fra il Ministero della Cultura e la Serie A e non sono di nessuno, se non dello Stato e delle istituzioni".