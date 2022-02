Serie A – Cagliari-Napoli 1-1, il Milan sorride: la vetta è salva / News

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro un grande Cagliari nella partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Il Milan rimane in testa da solo

È terminata da pochi minuti Cagliari-Napoli, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Un punto guadagnato quello dei partenopei, in difficoltà per larghi tratti del match grazie ad un Cagliari arrembante e in gran forma. La squadra di Walter Mazzarri passa in vantaggio grazie ad un gol di Gaston Pereiro, arrivato con evidente complicità di David Ospina. Ma è grazie al suo portiere che il Napoli non va sotto di due gol. Il colombiano effettua almeno due parate decisive e tiene a galla i suoi. A questo punto però il killer instinct di Victor Osimhen mette il risultato sull'1-1. In questo modo, nonostante il pareggio contro la Salernitana, il Milan mantiene la vetta solitaria della classifica.