Serie A – L’Atalanta vola verso la Champions: 4-1 al Sassuolo

NEWS CALCIO – Riparte la Serie A anche a Bergamo, la città più colpita dal Coronavirus, con l’Atalanta che ospita e strapazza il Sassuolo per 4-0. I nerazzurri confermano il 4° posto, valido per la Champions League. L’Atalanta vola in classifica, conferma il quarto posto a +6 dalla Roma e +12 dal Napoli. La squadra di Gasperini si porta a -3 dall’Inter, che scenderà in campo tra poco.

LA PARTITA – Parte subito bene il Sassuolo, che per almeno 10 minuti crea insidie agli avversari, senza riuscire a concretizzare. Al 16′ però la sblocca Djimsiti, su assist di Caldara. Raddoppio immediato di Gomez, annullato però dopo l’intervento del VAR per fallo di mano. Al 31′ il primo gol di Duvan Zapata, segue l‘autogol di Bourabia che chiude il primo tempo sul 3-0.

Nella ripresa i tentativi del Sassuolo, e i cambi di Roberto De Zerbi, provano ad invertire la tendenza e a reagire. Tutto inutile, al 66′ arriva la doppietta di Zapata che mette ulteriomente il sigillo alla sfida. Poker nerazzurro e Sassuolo a casa, che può recriminare solo per non aver concretizzato alcune occasioni interessanti nei primi minuti di partita, sul risultato ancora di 0-0. Al 92′ arriva il gol della bandiera di Bourabia, che fissa il punteggio sul definitivo 4-1.

