Serie A, assemblea infuocata: sotto accusa Milan, Inter e Juve | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus sono sotto accusa dalla Serie A per la creazione della Superlega

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla situazione di Milan, Inter e Juventus dopo la creazione della Superlega. Probabilmente la Serie A si riunirà in assemblea la prossima settimana per valutare la posizione delle squadre coinvolte nel progetto. La Premier League, da questo punto di vista, ha usato il pugno di ferro: quattordici società del campionato inglese hanno sfiduciato i colleghi (ex) scissionisti, chiedendo che i dirigenti coinvolti si dimettano dai rispettivi incarichi all’interno delle commissioni della Premier.

In discussione ci sono Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo è anche consigliere federale, mentre il secondo consigliere di Lega. Ancora più delicata la posizione di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, co-fondatore della Superlega e membro della commissione interna alla Lega di A impegnata a trattare con i fondi. I club starebbero pensando di intentare una causa contro di lui. In sostanza il presidente della Juventus avrebbe fatto il doppio gioco, cosa che portato al fallimento della trattativa per i fondi. La Lega per questo motivo non ha incassato un miliardo e settecento milioni di euro

Di fronte alla sfiducia Marotta e Scaroni faranno un passo indietro. In realtà il presidente del Milan ha sempre votato sì ai fondi, cosa che invece non hanno fatto Inter e Juventus. A fine assemblea è stato Ferrero, presidente della Sampdoria a chiedere le dimissioni dei due, ma è stato stoppato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e da Barone, dirigente della Fiorentina. Le loro dimissioni non era un tema all'ordine del gioco.

A inizio assemblea, infine, c'è stato un duro discorso di Paolo Dal Pino, presidente della Lega, nei confronti tre club fondatori della Superlega. Milan, Inter e Juventus avrebbero danneggiato l'intero sistema. Accusa profonda soprattutto ai nerazzurri e ai bianconeri, colpevoli appunto di aver fatto andare di traverso la trattativa dei fondi. Intanto ecco le parole del presidente Kessie.