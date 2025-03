Serie A 2025/2026, ecco le date di inizio e fine: si comincia il …

Il campionato in corso non è ancora terminato, eppure si guarda già al futuro, verso la prossima stagione: nella giornata odierna infatti era atteso l'annuncio sull'inizio della Serie A 2025/2026, e così è avvenuto. Nelle passate stagioni si è sempre cominciato sostanzialmente a metà agosto, ma dalla prossima annata le cose potrebbero cambiare. La Lega Serie A avrebbe infatti deciso di posticipare l'avvio del campionato rispetto alla tradizione degli ultimi anni. Si prenderà il via quindi il 24 agosto 2025, con gli anticipi del 23 agosto. Ecco, dunque, il comunicato della Lega.