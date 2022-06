Serie A, dal 2022-23 spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti

La Serie A si prepara ad un radicale cambiamento: in caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica, si giocherà uno spareggio Scudetto

In attesa di stilare il prossimo calendario di Serie A (24 giugno), è prevista un’importante novità a partire dalla prossima stagione. Come riporta 'Sportmediaset', nell’ultimo Consiglio della Lega di Serie A i club hanno deciso infatti di chiedere alla FIGC, in caso di arrivo a pari punti , la deroga per giocarsi lo Scudetto con uno spareggio .

Niente più scontri diretti e differenza reti, quindi, ma un match secco per assegnare il titolo o decidere una retrocessione (se le squadre a pari merito saranno tre o più, varrà invece ancora la classifica avulsa). Un cambiamento che però riguarderà solamente lo Scudetto e la lotta per non retrocedere. Per decretare le squadre qualificate in Champions, Europa e Conference League, infatti, resterà ancora in vigore il criterio della classifica avulsa.