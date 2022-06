Serie A 2022-23, il ‘Corriere della Sera’: “Modello sudamericano”

Sulle pagine del 'Corriere della Sera' si analizza il nuovo calendario di Serie A. Si assisterà ad un torneo in stile sudamericano, con Apertura e Clausura. Il campionato, infatti, sarà praticamente troncato in due per via del Mondiale in Qatar, che per la prima volta si giocherà tra autunno ed inverno. Il lungo stop costringerà gli allenatori delle venti squadre a impostare due diverse preparazioni fisiche.