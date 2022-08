Serie A 2022-2023, 6^-16^ giornata: date e orari delle gare del Milan

(fonte: acmilan.com) Agosto volge al termine e lo sguardo va ai prossimi mesi, alquanto densi di appuntamenti tra tutte le competizioni a causa del Mondiale in Qatar. La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente date e orari di tutti gli appuntamenti in campionato nel 2022 e del primo appuntamento del 2023. Andiamo a scoprire nel dettaglio quando scenderanno in campo i rossoneri dalla 6ª alla 16ª giornata.