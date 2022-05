Scudetto Milan, Scaroni: “Meritato. Abbiamo mostrato un calcio diverso”

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "Un’emozione pazzesca, inimmaginabile. Io per tutto l’anno ho detto che volevo arrivare quarto, siamo arrivati primi. Una gioia pazzesca per me e tutti i tifosi che hanno aspettato 12 anni questa gioia. Abbiamo giocato bene, una squadra giovane, fresca, abbiamo mostrato un calcio diverso da quello che si vede in Italia. Abbiamo meritato".