Schira: “Filippo Galli pronto ad entrare nella dirigenza del Parma”

Filippo Galli, ex giocatore ed ex dirigente del Milan, vicino all'ingresso nel management della società emiliana. L'annuncio di Nicolò Schira

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter', ha rivelato che Filippo Galli, ex giocatore e successivamente dirigente del Milan, è pronto per una nuova avventura professionale. In un altro club: il Parma, retrocesso in questa stagione dalla Serie A alla cadetteria.