Sassuolo-Milan, allerta a Reggio Emilia: il piano della Procura | News

Le forze dell'ordine monitoreranno la zona del Mapei Stadium dove saranno presenti numerosi tifosi del Milan per il match contro il Sassuolo

Domenica sera, alle ore 18.00, il Milan sarà ospite del Sassuolo . Sarà una gara fondamentale per il Diavolo, che avrà l'occasione per portare a casa uno scudetto che manca da undici anni. Per l'occasione saranno presenti circa 21mila tifosi allo stadio, di cui 18mila saranno i sostenitori rossoneri.

Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', le forze dell'ordine hanno predisposto servizi speciali per monitorare la situazione fuori dallo stadio, in particolare per il bagarinaggio e la vendita di merchandising non autorizzato, fino a biglietti falsificati. Per la partita tra Sassuolo e Milan, all'osservatorio del Viminale è stato richiesto un maggior numero di personale delle forze dell'ordine con reparti speciali di polizia, carabinieri e fiamme gialle.