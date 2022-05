Sassuolo-Milan, presente anche Paul Singer al ‘Mapei Stadium’ | News

Come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato, anche Paul Singer, proprietario del Fondo Elliott, è presente al 'Mapei Stadium'

Tra pochi minuti il Milan affronterà il Sassuolo per quella che potrebbe essere la gara che darebbe lo scudetto alla squadra di Stefano Pioli . Considerata l'importanza del match, sono presenti allo stadio ben 18mila tifosi del Milan. Ma non solo tanti tifosi rossoneri, ma anche ospiti d'eccezione.

Come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato, è presente al 'Mapei Stadium', ad assistere a Sassuolo-Milan, anche Paul Singer. In compagnia del figlio e del resto della società rossonera, il proprietario del Fondo Elliott non ha voluto mancare ad un evento così importante. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o in diretta streaming >>>