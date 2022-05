Sassuolo-Milan, Pioli: “Scudetto meritato, siamo stati più continui dell’Inter”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Sullo scudetto: "I miei giocatori sono dei fenomeni. Sono felici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questo scudetto. Sono davvero felice".