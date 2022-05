Sassuolo-Milan, Magnanelli: “Loro forti, ma noi proveremo a dare fastidio”

Francesco Magnanelli, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Sassuolo-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022

Sulla prima partita in Serie A contro il Milan: "Si mi ricordo benissimo. Tra l'altro c'è stato Berardi che è stato protagonista. E' stata una bellissima giornata, oggi è una giornata diversa, il Milan si gioca tantissimo. Noi per sportività, per non lasciare niente al caso, cercheremo di fare al meglio la nostra partita. Loro sono forti, hanno entusiasmo, hanno tutto per vincere lo scudetto. Saranno 90 minuti in cui proveremo a dargli fastidio".