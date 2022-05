Sassuolo-Milan, Gabbia: “Emozioni importanti, tifosi incredibili anche oggi”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Sassuolo-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022

Che emozioni state provando? "Sono emozioni importanti, i tifosi sono stati incredibili per tutto il corso dell'anno. Sappiamo che sono al nostro fianco e anche oggi ce lo hanno dimostrato".