Sassuolo-Milan, Florenzi: “Imponiamo il nostro gioco e impediamo il loro”

Alessandro Florenzi , difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma alle ore 18:30 al 'Mapei Stadium'. Ecco le sue dichiarazioni.

Come sta la squadra? "Sta bene. Ovviamente questo stadio ricorda che siamo Campioni d'Italia, ma dobbiamo dimostrarlo ancora una volta. Fare il miglior gioco possibile e portare a casa i tre punti".

Come ti senti? "Mi sento benissimo, pronto ad aiutare la squadra".

Sulla partita: "Tutte le partite sono difficili e hanno un'insidia. Cerchiamo di imporre il nostro gioco ed impedire il loro possesso palla perchè hanno giocatori super bravi".