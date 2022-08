Sassuolo-Milan, tutte le curiosità sulla partita del ‘Mapei Stadium’

Le curiosità su Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma stasera alle ore 18:30 al 'Mapei Stadium'

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) Seconda trasferta di campionato e primo turno infrasettimanale per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono ospiti del Sassuolo di Alessio Dionisi - fischio d'inizio previsto alle ore 18:30 - al 'Mapei Stadium'. Una vittoria a testa nel doppio confronto della scorsa stagione, i rossoneri si presentano all'appuntamento dopo aver raccolto 7 punti nelle prime tre uscite stagionali, mentre i neroverdi seguono a quota 4. Alla vigilia di Sassuolo-Milan, ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

A CACCIA DI UN RECORD

Nell'ultima stagione, il Milan ha conquistato il 19° Scudetto proprio al 'Mapei Stadium'. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A e vincendo la prossima registrerebbero la propria striscia record di vittorie esterne consecutive, in campionato, contro un singolo avversario.

DURANTE LA SETTIMANA

La sfida non rappresenta una prima volta in infrasettimanale: quella tra rossoneri e neroverdi è infatti una gara che si è spesso giocata di giorno feriale tra due appuntamenti di campionato. Ben tre i precedenti, con il Milan che ha vinto l'unica partita già disputata nello stadio reggiano (1-2 nel luglio 2020).

L'ASSE LEÃO-GIROUD

Tre degli ultimi quattro gol realizzati da Olivier Giroud in Serie A sono arrivati su assist di Rafael Leão. In generale, a nessun giocatore il portoghese ha fornito più passaggi vincenti rispetto al francese da quando milita nella massima serie italiana (quattro, come a Ibrahimović). Leão ha complessivamente preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle cinque sfide di Serie A giocate contro il Sassuolo, reti arrivate tutte al 'Mapei Stadium'.

SOLIDITÀ DIFENSIVA

Nel 2022, il Milan è la squadra, insieme alla Real Sociedad, ad aver collezionato più clean sheet (13) nei cinque maggiori campionati europei. I rossoneri sono imbattuti da 19 trasferte (16V, 3N) contro squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A. Inoltre, la squadra di Pioli potrebbe ottenere due clean sheet di fila in terra emiliana - dopo il 3-0 contro il Sassuolo dello scorso maggio - per la prima volta dal febbraio 2018: allora il Milan arrivò a cinque partite consecutive a porta inviolata contro formazioni emiliano romagnole.

DEBUTTI E REALIZZAZIONI

Tommaso Pobega ha esordito in Serie A il 27 settembre 2020, proprio contro il Sassuolo, indossando la maglia dello Spezia. L'unica rete in trasferta realizzata in Serie A da Alexis Saelemaekers è arrivata al 'Mapei Stadium' il 20 dicembre 2020, nel successo del Milan per 2-1.

PIOLI E I NEROVERDI

Cinque delle sette vittorie di Stefano Pioli da allenatore in Serie A contro il Sassuolo sono arrivate in trasferta, comprese tutte le ultime tre. L'allenatore rossonero, che ha guidato i neroverdi nella stagione 2009/10, ha pareggiato solo due delle 15 partite da allenatore contro il Sassuolo in Serie A: soltanto contro la Fiorentina (1) ha collezionato meno pareggi tra le formazioni affrontate almeno 10 volte nella competizione.