Sassuolo-Inter 1-2: doppietta di Dzeko per i nerazzurri | Serie A News

Inter in vantaggio al 45' del primo tempo: calcio d'angolo battuto da Denzel Dumfries ed Edin Dzeko , in area piccola, devia la sfera alle spalle di Andrea Consigli . Momentaneo pareggio del Sassuolo al 60' , quando, su assist di Rogério dalla sinistra, è bravo Davide Frattesi ad inserirsi sotto rete ed a far secco André Onana .

Gol-vittoria degli ospiti, poi, al 75'. Assist, dalla sinistra, di Henrikh Mkhitaryan, colpo di testa di Dzeko e Consigli è battuto per la seconda volta. Un successo importante, dunque, per la squadra meneghina, che cerca così di non rimanere troppo staccata dal treno delle prime della classe. Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>