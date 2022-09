Sampdoria-Milan, la probabile formazione dei blucerchiati | Serie A News

Domani sera la Sampdoria affronterà il Milan campione d'Italia. La gara è in programma alle 20.45 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, con i padroni di casa che sono ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Si troveranno di fronte i rossoneri che, dal canto loro, vorranno conquistare la seconda vittoria consecutiva e conquistare il sesto risultato utile in questa Serie A . Ecco, dunque, quali potrebbero essere le scelte di formazione di Marco Giampaolo per tentare di fermare la squadra di Stefano Pioli .

Secondo 'Sky Sport', Giampaolo potrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-2-1. In porta Audero, davanti a lui in difesa agiranno Bereszynski, Ferrari, Murillo e Augello. Piccola variazione tattica a centrocampo, con l'allenatore blucerchiato che potrebbe tornare a proporre tre calciatori in mezzo al campo. Dovrebbero agire Rincon, Vieira e Leris, con i due trequartisti Sabiri e Djuricic alle spalle dell'unica punta Caputo. Pronto ad entrare a gara in corso Fabio Quagliarella, che dovrebbe partire inizialmente in panchina, così come Manolo Gabbiadini.