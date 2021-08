Sampdoria-Milan, Pioli: “Non rimpiangiamo nessuno, sono soddisfatto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le dichiarazioni di Pioli: "Ci sono tante situazioni che possiamo migliorare. Sapevo che avevamo fatto una buona preparazione, abbiamo tenuto bene il campo. Mi è piaciuta la prestazione. Come abbiamo continuato a giocare e come ci siamo difesi da squadra. Tante cose positive. Per quanto riguarda chi ha giocato meno l'anno scorso, tutti hanno fatto almeno 20 partite perché abbiamo giocato tanto. Però mi fanno piacere le prestazioni di Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz. Sono titolari e dobbiamo avere tanti titolari. Dobbiamo farci trovare pronti su tutte le competizioni. Sono contento e devono continuare. Giroud è un campione, per come si muove in campo e per la personalità. I campioni in campo hanno sempre qualità morali. È un altro che ci dà spessore. Aiuta anche nello spogliatoio. Ha fatto una buona partita, anche se voleva far gol. La Sampdoria ha provato spesso a venire a prenderci alto e il portiere se ha un lancio così lungo e potente può creare altre soluzioni. Dobbiamo essere imprevedibili. Siamo forti e tutti vorranno batterci. Ad alti livelli dobbiamo cambiare spesso, in corsa anche come oggi. Deve essere così per non far trovare contromisure. Mike è molto forte, mi sta piacendo molto. Ottimo inizio, è solo l'inizio, ma ci tenevamo a iniziare bene. Sapevamo avremmo sofferto, ma l'abbiamo fatto da squadra. Noi non rimpiangiamo nessuno. Abbiamo ringraziato tutti, ma abbiamo e hanno fatto altre scelte. Abbiamo voltato pagina. Sono in un club che ha le mie stesse motivazioni e ambizioni. Diamo il meglio. Sappiamo che arriveranno difficoltà, ma siamo preparati. Credo che Florenzi fa parte dei giocatori intelligenti, molto utili per noi e mi dà la possibilità di giocare in tanti modi. Quando e se non avremo il trequartista potremo giocare a tre. Dà tante soluzioni. Si gioca ogni tre giorni, saranno utili tutti. Siamo più forti perché siamo cresciuti, perché abbiamo superato momenti difficili, ci conosciamo meglio. Siamo cresciuti tutti. Siamo più forti. Non significa che vinceremo sempre, ma ce la giocheremo sempre".