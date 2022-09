Sampdoria-Milan, Pioli: “Vogliamo giocare ad alti livelli. Su Origi…”

"Mi dispiace per Origi, è un giocatore forte con determinate caratteristiche. Purtroppo nel pomeriggio finito l'allenamento ha sentito il tendine un po' rigido ed abbiamo preferito non rischiare. Inutile guardare la classifica stasera, la Sampdoria gioca un bel calcio generoso ed organizzato; è un avversario di tutto rispetto. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso disputando una partita di alto livello". Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv o in diretta streaming >>>