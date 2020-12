Sampdoria-Milan, Pioli contro Ranieri: il bilancio / Serie A News

Sampdoria-Milan, Pioli contro Ranieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, non ha perso l’occasione per elogiare l’amico Claudio Ranieri: “Ho molta stima per Ranieri, che è stato importante per la mia crescita professionale. Lui è stato l’allenatore che mi ha dato concetti chiari. Lo stimo tanto e ho tifato per lui quando allenava il Leicester City. Ha dimostrato il suo valore”. Stima a parte, questa sera l’allenatore ex Roma sarà un avversario per Pioli e per il Milan. Le statistiche parlano a vantaggio del tecnico rossonero, che non ha mai perso contro il collega (2 vittorie e 3 pareggi). Zlatan Ibrahimovic intanto si allena sotto la neve per recuperare: ecco il video >>>