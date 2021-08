Sampdoria-Milan, Pioli: “Brahim Diaz? A volte presuntuoso. Su Romagnoli…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Brahim Diaz: "A tutti viene in mente la mia decisione sulla Juventus. Io avevo fatto una scelta difensiva in quell'occasione. Ho sempre puntato su di lui. Ha molta personalità, crede in sei stesso, a volte è anche presuntuoso . Siamo una squadra forte, c'è tanta competitività. Chi vuole giocare deve darsi da fare".

Sul mercato: "Non so come si svilupperà il mercato. La dirigenza è molto attiva ed è pronta a cogliere opportunità. Sono molto contento della squadra che ho, li ho trovati con voglia di migliorare, attenti e vogliosi di fare bene. Se arriva un giocatre di qualità tanti meglio ma noi non siamo vincolati al 4-2-3-1 o altri moduli, gli schemi sono fissi sulla lavagna poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Anche Romagnoli è un peccato che non giochi. E' un bravissimo ragazzo e si sta allenando benissimo e magari potrei giocare anche a tre in difesa"