Sampdoria-Milan, Osti: “Giampaolo è il nostro riferimento”

"Il nuovo CdA ci ha indicato dei paletti molto chiari ed abbiamo effettuato un mercato seguendo le nostre possibilità. Siamo comunque soddisfatti del mercato in uscita e dei giocatori che abbiamo acquistato. Giampaolo è il nostro punto di riferimento, sappiamo quello che ci può dare e come lavora". Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv o in diretta streaming >>>